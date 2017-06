Av Jan Magne Stensrud 30.06.2017 kl. 10:54 Melding til mottaker Lørdag 1. juli passerer skistjernene Drangedal Lørdag 1. juli arrangeres Olaf Skoglunds Minneløp for niende år på rad. Rundt 50 løpere skal gå åtte mil på rulleski fra Kragerø til Gautefall. Olav Lia er daglig leder for Vestmarfestivalen som arrangerer årets Olaf Skoglunds minneløp 1. juli. FOTO: GUNN MYRVOLD Daglig leder for Vestmarfestivalen (Olaf Skoglunds minneløp), Olav Lia og arrangørstaben har de siste dagene jobbet dag og natt med de siste forberedelsene. Det er veldig mange detaljer som skal på plass og mye som skal koordineres, sier han. Lia forteller at løpet er en del av World Classic Tour. WCT består av fire løp hvor ett går i Sverige, ett i Italia og to i Norge. De to norske løpene er Olaf Skoglunds minneløp og Blink festivalen i Sandnes. Dette er blitt er stort løp med mange profilerte deltakere. Trafikk

Lia forteller at det er en utfordring at løpet går 1. juli, midt i den verste ferietrafikken. Jeg vil derfor oppfordre folk til å vise hensyn. Dersom du ikke må ut å kjøre langs veien der løpet går mellom klokka 11 og 14 , bør du vente. Du kan risikere å bli sittende i bilen å vente. Langs ruta vil det være følgebiler og sikkerhetsvakter som ivaretar løpernes sikkerhet.