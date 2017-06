Av Gunn Myrvold 30.06.2017 kl. 11:02 Melding til mottaker Etterlyser vedlikehold av Krokenveien FV 256, Krokenveien, omtales som lappeteppe på folkemunne.– Behovet for asfalt er større enn det pengesekken inneholder, sier prosjektleder Ingemar Ulvenes i Statens vegvesen. ASFALTDEKKE: FV 256 i Kroken ser ut som et lappeteppe. FOTO: LENNART SKOGLUND – Det var penger inne i framtidsplanen til fylket når det gjelder asfaltering av FV 256 i Kroken. Veien ble i 2013 asfaltert frem til Kroken kirke. Der stoppet det opp. Nå er de pengene borte, sa Jan Olav Øygarden, Ap, til kommunestyret og mente det må gjøres noe med veistrekningen.

– Strekningen fra Kroken kirke til Rønning Maskin er som et lappeteppe. Noen plasser er veidekket et par centimeter, sier han og mener veien har standard som en bilskogsvei.

Øygarden forteller at det er brukt «kaldasfalt».

– Det er ikke brukelig. Det holder ikke, det er mange som bruker veien til pendling til og fra kommunen daglig.

Øygarden ga ordfører Tor Peder Lohne utfordringen om å øke press på fylkespolitikerne når det gjelder fylkesveien i Kroken og fullføring av veien over til Lunde.