Av Gunn Myrvold 30.06.2017 kl. 11:19 Melding til mottaker Vi er på plass på Kåsmyra Vi er nå på plass på Kåsmyra, Drangedalsveien 3301, nabo til Bunnpris. VELKOMMEN: Drangdalsposten har fått nye lokaler på Kåsmyra. FOTO: GUNN MYRVOLD For 14 dager siden flyttet redaksjonen inn i de gamle lokalen til Leopold Klær på Kåsmyra. Lokalene har stått tomme halv annet år og har blitt vår nye base. Gateplan

Redaktør Jan Magne K. Stensrud sier at det har vært ønskelig med lokaler på gateplan i lenger tid.

– Disse lokalen egner seg godt for en avisredaksjon. Vi tror at nye moderne lokaler på gateplan vil gjøre avisa mer tilgjengelig for publikum, og et godt arbeidsmiljø for redaksjonen, sier Stensrud.

På Kåsmyra blir det åpent kontorlandskap mot de gamle lokalene som i utgangspunktet er en leilighet over den «gamle banken». – Vi går nå inn i en hektisk flytteperiode med litt «kaos». Når alt er på plass og vi har kommet i orden planlegger vi en «åpen dag» på Kåsmyra, forteller Stensrud. MySpace Flere