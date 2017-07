Ny vei vil øke omsetningen med 18 millioner

Næringsgruppa i Tørdal ble opprettet for ett formål, de vil legge press på kommunen for å få bygget en sammenhengende vei fra Bø i Tørdal over til Nissedal.Utfordringen er at grunneieren sier nei.

NÆRINGSGRUPPA I TØRDAL: FOTO: JAN MAGNE K. STENSRUD

Talsmann for den nystiftede næringsgruppa, Kai Morten Gaarder, forteller at ønsket om vei fra Tørdal over mot Nissedal er en gladsak for Tørdal og hele Drangedal. En vei over Kyrkjebygdheia vil styrke alle næringer, gjennom turistnæringsliv med alt som det innebærer.

Som en låvedør

–En vei over mot Nissedal vil slå opp en hel låvedør for næringslivet i Tørdal, legger Lars Tveit til.

Utgangspunktet vårt er at de eksisterende veiene i dette området utelukkende er bygget for næringsformål, først for kraftproduksjon, men senere har veien opp fra Nissedalsiden i all hovedsak dreid seg om turisme og hyttefolk.

Næringsgruppa ønsker ikke å ta dialogen direkte med grunneiere for å realisere veiprosjektet. Vi har ikke mandat til å forhandle med grunneiere, det overlater vi til kommunen, sier Gaarder.

Ønsker ikke ny vei

Grunneier Bjørn Sollid deler ikke Tørdal næringsgruppe sitt syn om at denne veien er i samfunnets og folk flest sin interesse.

–Det har vært et press om ny vei her i mange år. Det er stadig nye runder og nye forsøk på å få til en vei gjennom naturlandskapet mitt.

–De dekker seg bak en argumentasjon om at en ny vei er i allmennhetens interesse.

Dette handler først og fremst om at næringslivet i Tørdal ønsker å få lettere tilgang til økte inntekter, sier han. Her er ingen badeplass, næringslivet ønsker kun å selge nye kjøkken, grus, vvs og el- installasjoner og nå vil de overbevise kommunen og få de til å gjøre jobben for dem.

