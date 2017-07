Av Drangedals Posten 07.07.2017 kl. 10:30 Melding til mottaker Kjerringa mot Straumen Mer miljøvennlig blir det­ ­neppe, der planter, dyr og mennesker nyter den grøden usprøyta jord kan gi.På Strømland gård på ­Straume har økologibonde Wenche Straume gjort det som ­regjering, miljøforkjempere og stadig flere folk ber den norske bonden om å gjøre: gi oss ­reinere mat som ikke er ­skadelig! Det skjedde plutselig og uventet at Wenche Straume og mannen Asle skulle overta gården etter Steinar Straume. Men når avgjørelsen var tatt var Wenche ikke i tvil om at hun ville gjøre det som regjering og mange andre har bedt den norske bonden om å gjøre i lang tid: dyrk mer økologisk,­­

– helst 15 prosent innen 2020. Debio-godkjent

Slik har det ikke gått i landet, men for Wenche har nå hele jordeiendommen på 53 mål på Straume blitt 100 prosent debiogodkjent fra 1. juni. En dokumentasjon og kvalitetsstempel hun som økologisk bonde setter svært høyt og kan være stolt av.

I flere år drev Wenche sitt eget firma som het «Skrivekompaniet», der hun reiste rundt til 5. og 8. klasser og oppmuntret til skrivelyst. Utgangspunktet var hjemme i Oklungen i Porsgrunn, men etter at svogeren Steinar døde plutselig, og det ble hun som skulle drive jordbruket videre, satset hun fullt og helt på å dyrke (nesten) alle mulige slags grønnsaker og urter på jordene på Straume.