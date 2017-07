Av Gunn Myrvold 07.07.2017 kl. 10:38 Melding til mottaker – Det er gøy å sy egne klær Torbjørg Nybråten 90 år syr fortsatt egne klær. – Det er hobbyen min, sier hun. DRESSJAKKE: Rød dressjakke ( med tilhørende skjørt) er av egen produksjon. FOTO: GUNN MYRVOLD Torbjørg forteller at da hun var lita jente begynte interessen for sying da hun så på sydamen, Kari Breiland, sydde klær. For det meste er Torbjørg selvlært og kan matche hvilken som helst skredder. Hun syr drakter, kjoler, skjørt, bluser og bukser for å nevne noe.

– Jeg syr mest fordi det er moro. Det er min hobby og terapi. Før i tiden måtte man sy klær. Få sydame hjem eller sy selv.

– Mamma sydde ikke mye tøy. Det var Kari som sydde for oss, hun kom vår og høst. Jeg husker at jeg hjalp til med å ta ut nålene og tråkletråden, sier hun og forteller at det var veldig viktig at tråkletråden ikke gikk i stykker. Den skulle være hel og fin.

– Den skulle brukes på nytt. Selv om Torbjørg er selvlært skredder har hun jobbet som syerske på Kokofa i Kongsberg. Det var et par år før hun giftet seg og fikk barn.

– Jeg sydde kjeledresser, jakker og «svenskefrakker».