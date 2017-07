Av Gunn Myrvold 07.07.2017 kl. 10:55 Melding til mottaker Sommerens innbygger –Prisvinneren er en kreativ, driftig, godt voksen dame som har vist mot og evne til å mobilisere folk for å ta tak i sitt eget nærmiljø. OVERVELDET: Sommerens innbygger i Drangedal er overveldet over utnevnelsen. Sigtru Nesland sier hun vil bruke pengene på et spennende kunstprosjekt på Neslandsvatn ­stasjon. FOTO: JAN MAGNE K. STENSRUD Slik lyder deler av teksten fra personen som nominerte Sigtru Nesland til innbyggerprisen. Lena Marie Naper-Helgestad i Drangedal Sparebank opplyser at hun fikk inn 16 nominasjoner til sommerens innbygger. Sammen med Ingrid Høidalen i Drangedalsposten utgjør de deler av juryen for innbyggerprisen. Danmark og USA

Sigtru Nesland reiste fra Neslandsvatn og ut i verden i 1971. Først gikk turen til Danmark hvor hun arbeidet ved en kunstskole som senere fikk navnet Attelie 12. I 1985 tok hun et dristig valg og reiste den lange veien over til USA hvor hun ble boende frem til 2006.

–Nå er jeg kommet for å bli, sier den smilende krokenjenta. Politikk og kunst

Etter at Sigtru kom tilbake til Drangedal har hun engasjert seg i politikk, kunstprosjekter og lokalt miljøarbeid. Sigtru er en av pådriverne for gang og sykkelsti på den nedlagte kragerøbanen, kunstutstilling på Neslandsvatn stasjon, badeplass, rydding og forskjønning langs veien og bussplassen nær Kroken skole og julegrantenningen ved Coop. Overveldet

–Jeg er helt overveldet, men jeg synes jo det er hyggelig å bli satt slik pris på, sier hun.

Lena Marie Naper-Helgestad forteller at innbyggerprisen i tillegg til hederlig omtale og et stort bilde utenfor banken, får 7500 kroner. Pengene er ikke en personlig gave, men skal gis til et lag, forening eller en hjertesak som prisvinneren velger. Vårens innbygger, Per Esborg ga sjekken videre til merking av turløyper i Kjosen. Drangedalsporten

På spørsmålet om hva Sigtru vil bruke pengene til, svarer hun at pengene skal gå til et lokalt kunstprosjekt.

–Jeg ønsker at det skal henges opp et panorama bilde av Kroken ved Neslandsvatn stasjon.

Et slikt bilde vil være synlig for alle som sitter på toget og kan jo bli kalt Drangedals­porten, kommenterer Lena. En gammel togvogn

Sigtru forteller at hun har en drøm om å få tak i en gammel NSB passasjervogn.

–Den vil jeg plassere godt synlig i Kroken, på sporene fra den gamle Kragerøbanen. Vognen skal pusses opp og fungere som lokale for kunstutstillinger og andre egnede aktiviteter, forteller Sigtru med innlevelse og entusiasme.