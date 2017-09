Av Jan Magne Stensrud 17.08.2017 kl. 10:58 Melding til mottaker –Politikerne bryr seg lite om de svakeste Vi har kjempet i mer enn 10 år. Politikerne bare snakker og snakker, men gjør ingen verdens ting, opplyser Knut Jens Kåsa som selv sitter i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådsleder Ingvild Grana t.v sammen med rådsmedlemmene Aud Skarpodde, Knut Jens Kåsa og Johnny Kjørholt. FOTO: JAN MAGNE STENSRUD Aud Skarpodde forteller at de har hatt begge de to siste ordførerne, Karianne Sydtveit Reiten og Tor Peder Lohne, med rundt på befaring i sentrum for selv å kjenne på kroppen hvordan det kan arte seg å ha nedsatt funksjonsevne. –Både Karianne og Tor Peder fikk sitte i rullestol og prøve å gå med bind for øynene, forteller Aud.

–Men det er fremdeles bare prat, veldig lite av det vi påpeker blir utbedret. Rådsmedlemmene er enige om at nå er det nok, nå må det gjøres noe konkret før det skjer en alvorlig ulykke. Grana forteller at Rådet hadde møte med teknisk etat 16. mai i år. På det møtet ble det satt opp en prioritetsliste over det som bør utbedres i Drangedal. Kommunen har bevilget 200.000 kroner, men de pengene er øremerket utbedringer på kommunehuset, opplyser Grana. Det dreier seg om en teleslynge for hørselshemmede og utbedring av en trapp, forklarer hun. Politikerne har ikke bevilget penger til utbedringer ved Tokestua, på skolen og ellers i sentrum, forklarer hun.