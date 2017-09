Tidligere motstandsmann kastes ut av Norge

MÅ REISE UT AV LANDET: `Kåre Grunnsund (t.h) sammen med Olav M. Røssvik. FOTO: JAN M. K. STENSRUD

–Jeg er veldig skuffet og opprørt, dette hadde jeg neimen ikke ventet meg, sier Kåre Grunnsund.

For ett og et halvt år siden reiste 92 år gamle Kåre Grunnsund fra Australia og hjem til Kroken i Drangedal, stedet han vokste opp og bodde til han var 27 år gammel.

–Selv om jeg har bodd mange år i Australia, er det Kroken som ligger mitt hjerte nærmest. Jeg er blitt en gammel mann og hadde et håp om å kunne bli begravet på kirkegården i Kroken sammen med mine forfedre, forklarer han.

Etter ett år med søknader og brevutveksling med politi og UDI sitter han igjen med et brev fra Politiet datert 29.05.2017 der det fremgår at hans søknad om statsborgerskap er henlagt. 29. august er siste frist, da må Kåre forlate Norge.

–Dette er byråkratiet i et nøtteskall, sier Olav Magne Røssvik oppgitt. Det var Olav Magne som opplyste Drangedalsposten om saken. De to drangedølene møtte hverandre i Australia i 1986 og har siden vært nære venner.

–Jeg lover at vi skal se nærmere på denne saken. Det er jo noe som er helt galt når en 92 år gammel tidligere motstandsmann, som har stilt opp for landet, ikke skal få tilbake sitt statsborgerskap slik at han kan få oppfylt sitt ønske om å bli begravet sammen med sine forfedre, opplyser Bård Hoksrud.

–Jeg ser en sammenheng mellom Kåres sak og måten krigsseilerne ble behandlet på etter 2. verdenskrig, forklarer Bjørn Tore Rosendahl, historiker og PhD-student på fagområdet Krigsseilernes historie. Bjørn Tore forklarer at nok en gang er det den kalde jussen som rammer blindt.

Ordfører Tor Peder Lohne forteller at basert på det han kjenner til kan han ikke skjønne hvorfor Kåre ikke skal få tilbake sitt norske statsborgerskap. Jeg stiller meg undrende til saksbehandlingen og tenker at her må det ha skjedd et byråkratisk feilgrep.

Jeg håper at mennesker som jobber med slike saker evner å ta hensyn til mannens alder og tar i bruk alle virkemidler i saksbehandlingen, sier Lohne.

