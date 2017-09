Av Gunn Myrvold 25.08.2017 kl. 09:18 Melding til mottaker Spiste 40 år gammelt blåbærsyltetøy – Nja, det var kanskje ikke noe «nam nam». Men, grei smak, sier Hans Olav Aakre da han smakte på et 40 år gammelt blåbærsyltetøy. SMAKER: Hans Olav Aakre smaker på syltetøyet laget for 40 år siden av sin mor, Ingebjørg. FOTO: GUNN MYRVOLD Et to liters Norgesglass med 40 år gammelt blåbærsyltetøy skal åpnes.

Spenningen til oss tre rundt hagebordet i Kjosen er stor. Hans Olav Aakre, kona Hilde og undertegnede er spente. Kan et 40 år gammelt hjemmelaget syltetøy smake godt?

Lokket sitter fast. Det vris, bankes og holdes. Endelig skjer det noe.

Blir det som når «kjerringøl» som har stått for lenge? Når korken smeller i taket?

Neida. Hans Olav skrur lokket fint av. Gummiringen følger med.

En kjent lukt av blåbærsyltetøy siver ut. I tur og orden stikker vi nesa borti glasset. Det lukter ikke råttent eller gjæret. Smaker bra

Det er med spenning vi smaker. Jeg må innrømme jeg har lite syltetøy på skjeen.

Joda. Ikke ille.

Vi nikker fornøyd, smatter og kjenner på ettersmaken.

Hans Olav sier det ikke smaker helt som før, da mamma laget det. Jeg tenker at syltetøyet bare mangler litt sukker.

Vi prøver igjen. Ny skje med syltetøy.

– Lukter det litt?

Vi heller syltetøy over på et fat og lukter. Jo, det har en svak lukt som minner om gammel vin.

– Det blir ikke ertesuppe og pannekaker med blåbær til kvelden i dag, sier Hans Olav som nå har planer om nytt prosjekt. - Jeg får vel lage noe syltetøy. Så kan jeg åpne om 10 - 15 - 20 år og slikt for å teste, sier han. Reagerer med varme

I redaksjonen får de andre smake på syltetøyet. De er enige. Jo, syltetøyet er fullt spiselig. Litt emment i smaken og lukter litt.

Vi ringer mattilsynet for tips.

Jo, blåbær har god holdbarhetstid og hvis det er syltet på den gamle gode måten er det ikke utenkelig at det ikke er råttent. Vi blir satt videre til til matforskingsinstituttet; Norfima.

Forsker på bær og frukt, Berit Karoline Martinsen, forklarer at blåbær har en naturlig konserveringseffekt. Men, ikke like mye som tyttebær og multer. Blåbærene er også rike på antioksidanter som hindrer at det harskner.

– Min umiddelbare tanke er at så lenge glasset har vært tett og fullt til toppen har alt vært greit.

– Men, da glasset ble åpnet kom det luft og varme til. Da har gjærcellene i glasset begynt en prosess. Derfor lukter det etter som syltetøyet kom i kontakt med luft og varme. Som eksempelvis da dere tok det over i fatet.

Her i redaksjonen hadde vi syltetøyet stående ute i varmen et døgn i et plastbeger. Og ja, det lukter mer og mer gjær.