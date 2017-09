Pål Henne. Foto: Gunn Myrvold

I Drangedal har det frem til 26. september blitt omsatt 43 eneboliger og 69 fritidsboliger.

– Vi har registrert 112 eiendomsomsetninger her hos oss, sier Pål Henne som har kontroll på eiendomsomsetningen i kommunen.

Etter Hennes antydninger ligger det an til å få to registreringer i uken ut året.

– Det kan bli 30 til før året er omme. Vi må vente og se tallene.

– Mitt inntrykk er at husene blir solgt fortere nå. Prisnivået har vært kunstig lavt. For meg ser det ut til at folk får mer for husene sine nå. Kanskje de derfor også velger å selge.

Kjersti Aasgaard hos Aktiv Eiendom sier at det er mye å gjøre, sist uke solgte hun fire hus i Drangedal kommune.

– Det er mange eiendommer til salgs i hele kommunen. Hus selges normalt rundt eller over takst. I det siste har det også vært budrunder på hus.

Eiendomsmegleren forklarer at handel oftest er et resultat av forhandlinger mellom selger og en budgiver

– Gjennomsnittsprisen i hele kommune er cirka

1 500 000 kroner per eiendom.

