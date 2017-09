Av Gunn Myrvold 28.09.2017 kl. 11:17 Melding til mottaker Busselskap med godt omdømme Nylig ble Drangedal Bilruter rangert på toppen i en under­søkelse gjort av fylkeskommunen. Frank Relling sjåfør på rute 607 . FOTO: GUNN MYRVOLD – Det var fantastisk moro, vi feiret med bløtekake til sjåførene, sier Bernt Dahle, adm. dir, Drangedal Bilruter AS.

Undersøkelsen er utført av fylkeskommunen der de har spurt reisende om hvor de fornøyde de var med bussreisene. Her kom Drangdal Bilruter AS best ut på sjåførens innstilling, kjørestil og totalopplevelsen av bussturen.

Når det gjelder renhold av bussene kom bilrutene midt på tabellen. Å frakte skolelever, fra 6 år og oppover, til og fra skolen er en del av en bussjåførs arbeidsdag. Det er også renhold av bussen utvendig og innvendig. Samt å frakte gods til og fra kommunen. – Alle tar på sikkerhetsbeltet, sier Frank Relling. Han har hatt seg en tur gjennom midtgangen før rute 607 skal frakte skoleelever fra Drangedal til Kroken.

– Vi deltar i hverdagen til ungene. Bussturen hjem gjenspeiler ungenes hverdag, sier Jørn Berntsen, bussjåfør.

– Det er mye som foregår på bussen, både positivt og negativt vi skal forholde oss til, sier Relling og forteller at det er stor forskjell på hærverksfronten etter at de fleste har fått smarttelefon. Les hele reportasjen om bussturen i ukens papirutgave MySpace Flere