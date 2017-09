Av Jan Magne Stensrud 28.09.2017 kl. 12:36 Melding til mottaker –Min Kongepyton heter Linea 15 år gamle June Dahlin har skaffet seg et noe uvanlig kjæledyr, en yellow belly kongepyton som hun har døptLinea. En voksen kongepyton kan bli 1,5 meter lang. FØRSTE I DRANGEDAL: June Dalin (15) med kongepytonslangen Linea. Trolig den første i sitt slag i Drangedal. FOTO: JAN M. K. STENSRUD Det er en jente-­slange, opplyser June og henter opp den fire måneder gamle kongepytonen fra terrariumet.

–Det er en yellow belly konge­pyton og jeg har ikke hørt om andre i Drangedal som har en slik, sier mamma Cecilie Dahlin. Hun forteller at slangen koster 1300 kroner og ble bestilt fra Danmark.

June forteller at en slange er mindre krevende enn for eksempel rotter eller kaniner. –Den er ganske renslig, all avføring kommer ut tørt, men den bråker fælt om natta når den romsterer rundt i terra­riumet sitt, sier hun. June forteller at i fryseren har de en stor pose med fryse­tørret rottekjøtt. Det er ikke lov å fore med levende mus og rotter. Hver femte dag tiner hun opp en passelig bit i varmt vann og slipper ned til Linea.

På grunn av faren for sal­monella anbefales ikke kongepyton for familier med små barn og mennesker med nedsatt immunforsvar.

–Derfor er det viktig å vaske seg på hendene etter å ha tatt på slangen, sier June.