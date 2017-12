Av Gunn Myrvold 19.10.2017 kl. 09:56 Melding til mottaker Bygger kraftstasjon til 97 millioner kroner I løpet av 2020 forventes det drift av Nye Suvdøla Kraftstasjon. Den nye kraftstasjonen vil produsere 47 Gigawatt. Nye Suvdøla kraftstasjon. ILLUSTRASJONSFOTO I september kom endelig godkjenninga fra NVE om konsesjon. Kommunestyret skal i dag, torsdag, ta stilling til utbyggingen og lånebehovet.

Det anbefales en umiddelbar igangsetting og bygging av den nye kraftstasjonen.

–Går alt etter planene håper vi på å koble sammen rørgatene og ha drift sommeren 2019, sier Jan Gunnar Thors, Everksjef.

Gamle Suvdøla kraftstasjon skal vekk, Svudal blir beholdt uten endringer. På Suvdal er det to turbiner som nå kan utnyttes bedre. Det legges en ny nedgravet rørgate til den nye kraftstasjonen på Bø like ved fylkesveien. Det blir ikke synlig i terrenget

– Den nye rørgaten blir på 2,6 kilometer, sier Thors.

Totalt får den nye kraftstasjonen en lengde på 4,7 kilometer inkludert eksisterende tunnel og rørgater.

–Den gamle rørgata er på 900 meter, 150 meter av disse blir gravd ned i bakken. Den gamle kraftstasjonen er fra 1960 og må ha en kraftig utbedring.

– Det er antatt et moderniseringsbehov på 30 millioner kroner, sier Thors.

– Det er en risiko i forhold til havari, gamle deler og det utstyret vi har. Det begynner å bli såpass gammelt at det ikke er mulig å skaffe deler. Ordfører Lohne sier det vil bli et mindre eierutbytte fra everket i kommende periode.

– Dette er en langsiktig investering, men vil påvirke bunnlinja i budsjettet.

Lohne tror det er kjempebra for Drangedal med utbyggingene.

– Det blir en fornya optimisme. Det gjør noe med en når vi kan se anleggsmaskinene begynne, sier han.