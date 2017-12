Av Drangedals Posten 19.10.2017 kl. 10:07 Melding til mottaker Ordfører Lohne ber om hjelp Årets TV aksjon gjennomføres førstkommende søndag. Ord­fører Tor Peder Lohne oppfordrer flere til å stille som bøssebærere i Stranna. Ordfører Tor Peder Lohne er en av flere bøssebærere under ­søndagens TV aksjon. FOTO: JAN M. K. STENSRUD –I Drangedal trenger vi flere bøssebærere, spesielt til områdene i Stranna, opplyser ordføreren Tor Peder Lohne. Innsamlingen i Drangedal foregår i kommunal regi med Randi Grana og Tor Peder Lohne som aksjonens kommunekomite. Lohne forklarer at rundt om i grendene er det såkalte rodeledere som organiserer innsamlingen og har ansvaret for å skaffe bøsse­bærere. Bøssebærere under 18 år må gå i følge med en ­voksen. Alle skal bruke godkjente og forseglede bøsser. UNICEF

NRK TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Pengene fra årets TV aksjon går til UNICEF og utdanning til barn rammet av krig og konflikt. På søndag vil 100 000 bøssebærere banke på 2,3 millioner dører rundt om i hele landet.

–Ta imot bøssebærerne med et smil, oppforderer ord­føreren.