Av Jan Magne Stensrud 30.10.2017 kl. 10:26 Melding til mottaker Letingen etter Nils Jørgen Kaasa (85) trappes opp Mandag morgen klokka 0900 opplyser politiets operasjonsleder Jan Olaf Jansen at søket etter den 85 år gamle Nils Jørgen Kaasa trappes opp. –Vi har søkt i hele natt med mannskaper fra politiet og røde kors. Nå i morgentimene venter vi på støtte fra sivilforsvaret samt at politihelikopteret settes tilbake i søket, sier operasjonslederen. Det var varden.no som først opplyste at den savnede mannens identitet er gjort kjent i samråd med nærmeste familie. Nils Jørgen Kaasa forlot egen bolig i 15-tiden søndag for å gå en tur til ei skaustue ca to kilometer inn mot Halfartjenn. Familien meldte ifra til politiet og søk ble satt i gang ved 1800 tiden.