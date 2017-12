Lensmann Kornmo Enger opplyser at letingen etter Nils Jørgen Kaasa fortsetter. Politiet har utvidet søkeområdet og søker nå med båt på Oseidvannet og Bjorvann. Et Seaking helikopter med varmesøkende kamera er også satt inn. Lensmannen forteller at mange lokale har meldt seg som frivillige letemannskaper. I går ettermiddag var til sammen 60 personer fra sivilforsvar, politiet, røde kors og lokale med i letingen etter Nils Jørgen.