Bygger storfjøs til 50 dyr – Enten må en satse stort, eller la være, mener Thomas Lohne i Tørdal, og bygger et av bygdas største og mest moderne fjøs for løsdrift. ­Nærmere 50 dyr skal ha sin plass i det 800 ­kvadratmeter store fjøset når det står nøkkel­ferdig i midten av desember. – Det nye fjøset for løsdrift på Lone er på 800 kvadratmeter, koster 5,5 millioner kroner og har plass til 48-49 storfe, forteller Thomas Lohne. TEKST/FOTO: KJELL PEDER HAUGENE – Det er trasig at så mange legger ned husdyrdrifta og gammel kulturmark vokser igjen. Husdyra gjør en kjempejobb med å holde jorder og beitemark åpen. Landskapet blir triveligere, sier Thomas Lohne på Lone i Tørdal. Om bare to-tre uker kommer et dusin drektige mordyr til til gårds, og da får han 44 dyr på båsen, selv om de per i dag går ute. Med nærmere 50 produksjonsdyr som kalver like mange dyr på vårparten, vil Thomas kunne ha nærmere 100 dyr på beite i utmarka sommerstid. – Jeg begynte å klargjøre tomta i juni og har gjort alt av den jobben sjøl, forteller entreprenøren, med både landbruks- og skogbruksutdannelse fra landbruksskolen på Søve. I tillegg til fjøset med 48 – 49 liggebåser, hvor dyrene ligger på gummimatter, har han bygd en stor gjødseltank som rommer 2000 kubikkmeter. Totalt har det gått med over 500 kubikkmeter, og ennå er ikke bygget ferdig. Totalt vil investeringen komme på 5,5 millioner kroner, hvorav 24 prosent er tilskudd fra Innovasjon Norge.