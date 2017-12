Av Jan Magne Stensrud 02.11.2017 kl. 09:44 Melding til mottaker Gikk fra Drangedal til Herkules for kreftsaken Hele den lange veien fra Drangedal til Herkules delte Veronica og Marthe ut flyers med oppfordring om å støtte Rosa Sløyfe aksjonen. SPREKE JENTER: Veronica Nordjordet Nesland og Marthe Heimholt Sætre satte søkelyset på kreftsaken når de sist lørdag gikk fra Drangedal til Herkules i Skien.FOTO: JAN MAGNE K. STENSRUD Turen startet lørdag morgen klokka 0700. Med gode sko og sekken full av mat og drikke sponset av Coop Kroken la de to jentene ut på turen fra Drangedal til Herkules i Skien. Klokka 0930 var jentene kommet til toppen av henseidbakkene. De spreke jentene forteller at humøret var på topp.

–Vi ønsker å bidra til en viktig sak, forteller de. I alle postkasser langs veien legger vi flyers med informasjon og oppfordring til å støtte Rosa Sløyfe aksjonen.

En times gange etter toppen av henseidbakkene fant jentene seg en fin rasteplass hvor de spiste niste.

–Det var først når vi kom til Kilebygda vi begynte å kjenne at det verka litt i beina, forteller de. Når de passerte Kilebygda tok de seg en ny rast ved kiosken. Jentene forteller at rett etter Vold var tiden kommet for å sjekke beina.

–Vi fant en liten gresslette, tok av oss skoa og studerte føttene. Vi hadde vannblemmer under beina og den ene tåa til Veronica var hoven så vi lo oss nesten ihjel. Jentene forteller at det siste stykket frem til mål, slet de med å holde humøret oppe. Kl.18.11 var Veronica Nordjordet Nesland og Marthe Heimholt endelig fremme ved Herkules. På Peppes fikk de seg en velfortjent pizza etter å ha tilbakelagt 45 lange kilometer. En prisverdig gjerning og markering av Rosa Sløyfe aksjonen.