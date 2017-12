Av Jan Magne Stensrud 10.11.2017 kl. 10:36 Melding til mottaker Krangel om fylkesnavnet Vest Viken Navnet Vest Viken forener begge fylkene, forklarer fylkesordfører i Vestfold Rune Hogsnes (H). Respektløst og en vits, sier Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) fra telemarksbenken. På fredag møtes fylkespolitikerne til navneholmgang i Larvik. Jeg håper på forhandlingsvilje, sier fylkesordfører i Telemark Sven Tore Løkslid. TELEMARK FYLKESKOMMUNE: Fylkeshovedstaden i det nye Vest Viken er planlagt å ligge i Skien. Foto: Eva Susanne Drugg Fylkesordfører i Vestfold Rune Hogsnes (H) opplyser at både Skagerak, Østafjells og Torp har vært diskutert som mulige fylkesnavn.

–Valget falt på Vest Viken, et norrønt navn tilbake fra Snorres tid og som forener både Vestfold og Telemark, forklarer Hogsnes. Telemarksbenken

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap) forteller at han håper på forhandlingsvilje under morgendagens møte i Larvik.

–Fylkestinget i Telemark har et enstemmig vedtak på at Telemark skal være med i det nye navnet, opplyser Løkslid.

–Jeg har vanskelig for å ta dette forslaget alvorlig, sier ordfører i Porsgrunn Robin Kåss. Folk i Drangedal

–Dette er ikke et godt navn. Vestviken er for det første navnet på et busselskap og har heller ingen forankring i Telemark, opplyser rådmann Jørn Chr. Knudsen.

–Dette er bare tull og tøys, jeg mener det nye fylket burde hete Telefold, opplyser Aud Toril Halvorsen.

Per Naas og Jan Dukefoss mener Vestfold Telemark er et bedre navneforslag.

Per Naas påpeker at så lenge vi har den regjeringen vi har vil det mørkeblå Vestfold ha mye makt.

Eileen Johnsen har bare en ting å si om dette forslaget:

–Høl i huet, et fint navn, men har ingenting med Telemark å gjøre.