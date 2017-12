Av Drangedals Posten 10.11.2017 kl. 10:44 Melding til mottaker Æresmedlemmenes kveld i Drangedal IL Drangedal IL markerte lørdag kveld at laget er 110 år gammelt. Det var en storstilt fest for 10 år siden da laget feiret 100 år. Lørdagens feiring sto i æres­medlemmenes tegn og seks nye ble ­utnevnt. ÆRESMEDLEMMER1: Dette er de nyutnevnte æresmedlemmene i Drangedal IL. Fra venstre Odd Straume, Einar Straume, Nils Tore Nordbø, og Tor Vidar Kilane. FOTO: NILS J. SÆTRE Seks nye æresmedlemmene som ble utnevnt denne kvelden var Odd Straume, Einar Straume, Nils Tore Nordbø, Tor Vidar Kilane, Bjørn Øystein Valbø og Hilde Marie Strand Melås. De to sistnevnte var ikke til stede på festen. Det var Helge Esborg, selv æresmedlem i DIL, som sto for utdelingen av diplomer og blomster til velfortjent applaus.

Esborg overrekte også Gullmerket til Sondre Mikalsen for sine 10 år i administrativ jobb for idrettslaget. Sondre har ni år som leder av hovedlaget og ett år som leder av senioravdelingen i fotball.