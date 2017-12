Av Drangedals Posten 16.11.2017 kl. 09:41 Melding til mottaker Vil starte lakseklekkeri Går alt etter planen håper Arne Olav Tveit å ­kunne starte produksjon av lakseyngel våren 2019 fra sitt landbaserte lakseklekkeri ved Dyvik i Nedre Toke, mellom Heldøla og Merkebekk. Ei 2,7 mål stor tomt planlegges klargjort i løpet av ­vinteren. – Her håper vi å kunne komme i gang med utfylling til byggegrunn i vinter og ha lakseklekkeriet i Dyvik klart til produksjon våren 2019, forteller grunneier og eier av klekkeriet, Arne Olav Tveit. TEKST/FOTO: KJELL PEDER HAUGENE I et par års tid har grunneier Arne Olav Tveit planlagt et landbasert klekkeri for lakserogn ved Dyvik i Nedre Toke. Nå er søknaden sendt til NVE for en forhåndsvurdering av konsesjonsplikten for lakseklekkeri. – Planen er å bygge et 40 kvadratmeter stort klekkehus mellom nyveien og gamleveien i svingen ved Dyvik. Her blir det plass til fire klekkeskap som hver tar 360 000 rogn. Den samlede årlige produksjon vil kunne være på vel 5 millioner plommesekkyngel. Vann skal pumpes fra inntak på omtrent 30 meters dyp ute i innsjøen, slik at det vil være 4 graders kjølig dypvann hele året, forteller Arne Olav Tveit. Selv har han mange års erfaring fra ”sidelinjen” når det gjelder oppdrettsanlegget Sørsmolt i Kjølebrønd. Han er også en av seks medeiere og investorer i det nye kjempeanlegget til 60 millioner kroner som nå bygges i Fossing i Kragerø. LES HELE SAKEN I UKENS PAPIRUTGAVE MySpace Flere