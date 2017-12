Av Gunn Myrvold 16.11.2017 kl. 09:47 Melding til mottaker Snart kan du gifte deg i kommunestyresalen Fra 1. januar 2018 blir det kommunenes ansvar å gjennomføre borgerlig vielse. Du kan da bli viet av ordfører Tor Peder Lohne i kommunehuset i Drangedal. VIELSE: Fra 1. januar kan du gifte deg her. FOTO: GUNN MYRVOLD Vielse er en av de oppgavene kommunene får i forbindelse med den nye kommunereformen. Det er ordfører og varaordfører som får vigselsretten.

– Både varaordfører og meg selv representerer alle i kommunen. Vielsene har ingenting med politikk å gjøre. Det blir en hyggelig oppgave å få lov å vie ektefolk, sier ordfører Lohne.

– Selvfølgelig gjelder borgerligvielse også for brudefolk av samme kjønn. Rådmannen

Kommunestyret, og formannskapet, skal behandle saken denne uken. Det administrative ansvaret for vielsen er foreslått delegert til rådmannen. Rådmannen gis i oppgave å tilrettelegge for at vielsene kan finne sted innenfor verdige rammer. Kommunestyresalen er universellt utformet og er foreslått brukt.

– Det må gjøres en innsats for at rammen blir trivelig.

– Vi foreslår en lørdag i måneden, forteller Lohne og sier at det er åpnet for vielser andre steder etter særskilt avtale så lenge det ikke medfører ekstrakostnader for kommunen. Rønnomnibben

Det blir mer og mer populært å gifte seg ute i det fri. Hvis brudefolket ønsker å fly deg med til Rønnomnibben. Gjør du det?

– Ja, selvfølgelig så lenge det ikke medfører ekstrakostnader for kommunen.

– Det følger med veileder og retningslinjer for gjennomføringen av seremonien.