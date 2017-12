LAUVÅSEN 2. Foto: Gunn Mryvold

Tor Jørgen Melås, kommunalsjef plan, eiendom og kommunalteknikk, forteller at huset i Lauvåsen 3 er ubebodd og at huset er i for dårlig stand.

– Det svarer seg ikke økonomisk å oppgradere huset.

Melås sier at kommunen ikke har noen konkrete planer med tomten.

Lauvåsen 1 og 3 er kommunale og tilsammen er eiendommen på knappe 3 mål. Etter det Drangdalsposten kjenner til har det vært planer om omsorgsboliger på tomtene for en tid tilbake.