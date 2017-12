Av Drangedals Posten 23.11.2017 kl. 09:24 Melding til mottaker Etter at regjeringen besluttet å legge trafikken på Sørlandsbanen ut på EU anbud, har frykten om at toget i fremtiden ikke vil stoppe ved Drangedal stasjon begynt å spre seg. Telemark fylkeskommune reagerte med å sende et brev til Samferdsels­departementet for å be om avklaring i saken. –Dette finner vi oss ikke i, sier ordfører Tor Peder Lohne. - Vi gir oss aldri, sier ordfører Tor Peder Lohne. FOTO: JAN M. K. STENSRUD Det hersker stor frustrasjon rundt ryktene om at togene fra juni 2019 ikke skal stoppe ved Drangedal stasjon. Både privatpersoner og politikere ruster til kamp for å bevare toget. Bekymringen henger sammen med privatiseringen av NSB. Samferdselsdepartementet har besluttet å legge trafikken på Sørlandsbanen ut på EU anbud. I Jernbanedirektoratets anbudsdokumenter for konkurranseutsetting av Sørlandsbanen, den såkalte Trafikkpakke Sør 1, er det kun Bø stasjon som er lagt inn som fast stoppested i Telemark. En reduksjon av antall stopp i Telemark vil få konsekvenser både for skoleskyss og øvrige reisende. Ordfører i Drangedal, Tor Peder Lohne reagerer kraftig på at Drangedal nå kan miste togtilbudet.

–Helt uhørt, dette finner vi oss ikke i. Nå må vi brette opp armene og jobbe for å unngå at dette blir en realitet,

kommenterer Tor Peder Lohne.

–For Drangedal betyr dette svært mye, ikke minst for mulighetene til å pendle og for skoleelevene som daglig er avhengig av toget. I tillegg er tog fortsatt det beste transportmidlet rent miljømessig, forklarer Lohne.