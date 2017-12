Ingen gaupejakt neste år

Rovviltnemnda i region 2 (Telemark, Aust-Agder, Vestfold og Buskerud) har vedtatt at det ikke skal åpnes for kvotejakt på gaupe i 2018.– Nedskytingen har vært for hard tidligere år, sier leder av nemnda, Jørund A. Ruud.

ARKIVFOTO av gaupejegere

Undersøkelser viser at vi nå har kommet en del under bestandsmålet som skal være på 12 familiegrupper, hverken mer eller mindre, mens det i dag er påvist ni familiegrupper av gauper i regionen. Det tilsvarer 53 dyr.

– Det betyr at vi er for lavt og bestanden må opp. Faktisk har det gjennom de to siste årene vært skutt så mye gaupe at man ikke har vært opp til bestandsmålet, sier Jørund A. Ruud i rovviltnemnda i region 2.

– Det hender at det er naturlige endringer i bestanden som gjør at det tar noe lengre tid for gaupebestanden å øke opp til det vedtatte antall. Noen ganger fødes det mindre kull, eller det kan skje andre hendelser, forklarer Ruud.

– For eksempel var det gitt skadefelling på to gauper i sommer, men fordi to gaupeunger ble ihjelkjørt av bil, ble det ingen annen felling. Det er likevel klart at det har gått ned på rovviltskadene de seinere åra.

