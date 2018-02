Av Drangedals Posten 02.02.2018 kl. 11:01 Melding til mottaker Best i Telemark I løpet av 2017 har NAV Drangedal skaffet arbeid til 132 personer.–Fantastisk bra, det viser at de er flinke til å bry seg om folk, sier Terje Tønnesen, direktør for NAV Telemark. Best i Telemark . FOTO: JAN M. K. STENSRUD Ved NAV Drangedal har de all grunn til å feire. Denne uken fikk de direktøren for NAV Telemark, Terje Tønnesen på besøk. Han roste de ansatte for sin innsats og dyktighet med å få 132 personer ut i arbeid i 2017. Kontoret i Drangedal er kåret til beste NAV kontor i Telemark.

– Engasjerte og dyktige ansatte gjør forskjellen, forklarer Tønnesen.

Dobbel gevinst

Dobbel gevinst

Kommunalsjef Hilde Molberg opplyser at når så mange mennesker får jobb er det en dobbel gevinst. For det første at den enkelte får seg arbeid, og det neste er økte skatteinntekter og mindre sosiale utgifter for kommunen.