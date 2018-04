Av Drangedals Posten 22.03.2018 kl. 09:15 Melding til mottaker Spiller dataspill på proffnivå fra Drangedal Da Erik «Simsy» Gravrok, 26, signerte proffkontrakt som profesjonell gamer, flyttet han fra Hamar til Drangedal for å få de optimale spilleforholdene.– Huset etter besteforeldrene mine var ledig. Bredbåndsforholdene her er fantastiske, sier Erik som spiller dataspill på verdensnivå. KONSENTRERT: Erik «Simsy» Gravrok i full konsentrasjon. I fjor høst gikk guttedrømmen til Erik, «Simsy», Gravrok i oppfyllelse. Endelig ga all gaming resultater. Han ble tilbudt proffkontrakt for det Norske PUBG-laget til Penta. Proff spillekontrakt ut 2018 sikrer han økonomisk trygghet. Erik Gravrok er også lagleder.

Kontrakten ga muligheter for å flytte ut fra gutterommet hjemme på Hamar. Nå er det slutt på deltidsjobb, han kan konsentrere seg fullt og helt om spilling.

– Hvorfor Drangedal?

– Huset etter besteforeldrene mine står her, «moffa» var Lasse Larsen. Jeg har bestandig vært her i sommerferiene. Dessuten er bredbåndet fantastisk. Det har enormt mye å si. Fotball og gaming

Mang en ungdoms drøm er å tjene penger som proff fotballspiller, andre som gamer/spiller. Den nye millionindustrien er gaming, her er det er mulighet for å gjøre penger.

– Først signerte vi en amatørkontrakt. Der gjorde vi det bra og fikk proffkontrakt, sier han og forklarer at avtalen er på et nivå slik at han kan klare seg.

– Jeg hadde nok tjent bedre om jeg brukte utdannelsen min.

Erik forteller at han ønsker å gripe sjansen om spilling nå og håper å spille seg oppover. På lik linje som fotballspiller spiller seg oppover i divisjoner.

– Konkurransen er beinhard, sier han.