–Jeg vil be redaktøren i lokalavisa forlate lokalet innen 10 sekunder

Magnus Straume. ARKIVFOTO

Den 5. april klokka 0900 var formannskapet, ledergruppa og tillitsvalgte med flere samlet i kommunestyresalen for å delta på oppstartsmøte for ny kommuneplan. Drangedalsposten fikk invitasjon til møtet pr mail av Arne Ettestad onsdag 4. april kl 10:10.

Frist på 10 sekunder

Magnus Straume ba om ordet under ordførerens innledning. Straume ga deretter redaktøren i Drangedalsposten en frist på 10 sekunder til å forlate kommunestyresalen. Til tross for sterk anmodning fra Straume valgte redaktøren å bli sittende.

At en kommunestyrepolitiker og medlem av formannskapet under et offentlig møte ber redaktøren i en avis forlate et møte som pressen er invitert til, er ikke annet enn et forsøk på å kneble pressen og derved et brudd på demokratiske prinsipper og spilleregler (red anm).

Familietragedie

Ifølge ordfører Lohne ga Magnus Straume ingen forvarsel om hva han skulle fortelle om når han ba om ordet. Til stor overraskelse fulgte en utskjelling av Drangedalsposten for å trykke usannheter og at redaktøren er uetterrettlig. Straume hevdet at:

–Jeg har gjort en veldig god jobb og har veldig god samvittighet, jeg har blitt dratt inn i en familietragedie. Her omtaler Straume sin rolle som støttekontakt, et forhold som er politianmeldt. Les også side 2.

–Jeg kommer til å ta dette videre med PFU (pressens faglige utvalg). Jeg håper vi får en lokalavis som er etterrettlig, avsluttet Straume.

Jeg føler meg krenket

Brukeren sier selv at han føler seg krenket på det sterkeste.

–Min familie er ikke- og opplever ikke noen tragedie, slik Magnus Straume påsto i kommunestyresalen sist torsdag.

Brukerens nære venn siden 1974 opplyser at det overhode ikke dreier seg om en familietragedie.

Brutt taushetsplikten

–Straume har jo med dette opptrinnet både brutt taushetsplikten, samt gitt usaklige opplysninger i den hensikt å skade familiens rykte. Vi setter pris på om kommunen tar grep i denne saken, uttaler en representant for familien.

Ordfører Lohne

Ordfører Tor Peder Lohne forklarer at han ble tatt på senga og ikke var forberedt på hva Straume ville si.

–Mitt fokus var på oppstarten av det viktige arbeidet med ny kommuneplan. Jeg likte ikke det Magnus sa og jeg har snakket med Magnus om dette. Det var heller ingen grunn til at han skulle be lokalavisa forlate lokalet, sier ordfører Lohne.

Reagerer kraftig

–Dette høres ut som en veldig spesiell situasjon som vi heldigvis ikke opplever ofte her til lands. Det virker som om denne kommunestyrerepresentanten viser total mangel på kunnskap om, og respekt for medienes samfunnsrolle, opplyser Reidun K. Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Norsk presseforbund

Gitt at den fremstillingen jeg har fått er korrekt, er dette mildt sagt oppsiktsvekkende, opplyser Kristine Foss, jurist/Presseforbundets offentlighetsutvalg.

–At en politiker reiser seg og ber en journalist forlate lokalet på ti sekunder vitner om svært liten innsikt i egen myndighet og i kommunelovens regler om lukking av møter i folkevalgt organ. I tillegg – og enda mer alvorlig – viser det en grunnleggende mangel på forståelse for betydningen av åpenhet i et lokaldemokrati og behovet for at mediene dekker møter i folkevalgte organ. Lokal­befolkningen i Drange­dal har en opplagt rett til å følge politikernes diskusjon og behandling av kommuneplanen, og det er dette vedkommende politiker prøver å hindre ved å be redaktøren forlate lokalet, forklarer Foss.

–Jeg mener man må kunne stille spørsmål ved om han er egnet som lokalpolitiker med så liten forståelse for betydningen av å ha medier til stede under denne type diskusjoner. –Jeg håper i hvert fall han får en skikkelig irettesettelse slik at dette ikke skjer igjen, sier Kristine Foss.

Magnus Straume har kommentert denne saken i et eget leserinnlegg side 19 i papiravisa.

KOMMUNELOVEN: Møter i folkevalgte, kommunale organer, er åpne for alle, se kommuneloven § 31 nr. 1. Dette gjelder først og fremst kommunestyre, formannskap.

Hvis dørene skal lukkes, må det foreligge et vedtak fra organet selv, og dette vedtaket må vise til en lovhjemmel i kommuneloven § 31 nr. 2,3,4 eller 5.

(Leserinnlegget fra side 19 i papiravisa)

Støttekontaktsakens bakgrunn

Jeg ble umiddelbart før samling i kommunestyresalen torsdag 5.april gjort oppmerksom på at det var mye prat på bygda om min tidligere rolle som tidligere støttekontakt. På den bakgrunn ba jeg ord­fører om et par minutter for en redegjørelse før vi startet på dagens tema. Utover at jeg ba om å redegjøre om «støtte­kontaktsaken» kjente ikke ordfører til hva jeg ønsket å si. Dette var en opplysning til de tilstedeværende og var ikke ønskelig å bli referert i media. På den bakgrunn ba jeg tilstede­værende journalist, redaktør Jan Magne Stensrud, forlate rommet. Da han ikke reagert sa jeg at jeg kunne vente ti sekunder slik at han fikk tid til å komme ut. Han ble sittende.

Jeg sa da at grunn til at jeg ba han forlate rommet var at jeg finner han uetterrettelig. Deretter redegjorde kort for at jeg hadde god samvittighet for den jobben jeg hadde gjort som støttekontakt og at etter min oppfatningen bunner saken i en familietragedie, eller sagt med andre ord; indre motsetninger i familien.

Jeg er anmeldt til politiet av brukerens søster og ikke av revisor slik Drangedalsposten skriver.

Jeg har vært til avhør og ser frem til politiets videre etterforskning av saken.

Magnus Straume