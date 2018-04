Støttekontaktsakens bakgrunn

Jeg ble umiddelbart før samling i kommunestyresalen torsdag 5.april gjort oppmerksom på at det var mye prat på bygda om min tidligere rolle som tidligere støttekontakt. På den bakgrunn ba jeg ord­fører om et par minutter for en redegjørelse før vi startet på dagens tema. Utover at jeg ba om å redegjøre om «støtte­kontaktsaken» kjente ikke ordfører til hva jeg ønsket å si. Dette var en opplysning til de tilstedeværende og var ikke ønskelig å bli referert i media. På den bakgrunn ba jeg tilstede­værende journalist, redaktør Jan Magne Stensrud, forlate rommet. Da han ikke reagert sa jeg at jeg kunne vente ti sekunder slik at han fikk tid til å komme ut. Han ble sittende.

Jeg sa da at grunn til at jeg ba han forlate rommet var at jeg finner han uetterrettelig. Deretter redegjorde kort for at jeg hadde god samvittighet for den jobben jeg hadde gjort som støttekontakt og at etter min oppfatningen bunner saken i en familietragedie, eller sagt med andre ord; indre motsetninger i familien.

Jeg er anmeldt til politiet av brukerens søster og ikke av revisor slik Drangedalsposten skriver.

Jeg har vært til avhør og ser frem til politiets videre etterforskning av saken.

Magnus Straume